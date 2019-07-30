Москва, , 14:57 — REGNUM

Полузащитник «Спартака» Фернандо перешёл в китайский клуб «Бэйцзин Гоань». Об этом 30 июля сообщается на сайте московского клуба.

«Спартак» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Фернандо может перейти в «Бэйцзин Гоань», который заинтересован в услугах 27-летнего бразильского хавбека. Также на игрока претендовали «Дженоа» и «Шанхай Шэньхуа».

Напомним, Фернандо защищал цвета «Спартака» с 2016 года. В прошлом сезоне он сыграл в 20 матчах чемпионата России, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

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