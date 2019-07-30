Милан, Италия, , 13:55 — REGNUM

Бывший баскетболист московского ЦСКА Серхио Родригес стал игроком «Милана». Об этом 30 июля сообщается на сайте итальянского клуба.

Отмечается, что Родригес подписал контракт с «Миланом».

Родригес играл за ЦСКА с 2017 года. В составе московской команды он стал чемпионом Евролиги и двукратным победителем Единой лиги ВТБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА и Родригес расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

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