Милан, Италия, 30 июля 2019, 13:55 — REGNUM
Бывший баскетболист московского ЦСКА Серхио Родригес стал игроком «Милана». Об этом 30 июля сообщается на сайте итальянского клуба.
Отмечается, что Родригес подписал контракт с «Миланом».
Родригес играл за ЦСКА с 2017 года. В составе московской команды он стал чемпионом Евролиги и двукратным победителем Единой лиги ВТБ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА и Родригес расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
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