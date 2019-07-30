Париж, 30 июля 2019, 13:51 — REGNUM
Французский ПСЖ снизил трансферную стоимость бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает Sport.es.
По информации издания, руководство ПСЖ планирует расстаться с Неймаром до закрытия летнего трансферного окна. Ради этого в клубе снизили финансовые требования за форварда.
Отмечается, что ранее ПСЖ рассчитывал получить за Неймара не менее €300 млн, то теперь снизил цену почти в два раза — до €180 млн.
Напомним, летом 2017 года Неймар перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира. После завершения сезона 2018/19 Неймар неоднократно заявлял, что хочет покинуть ПСЖ.
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