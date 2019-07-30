Париж, , 12:48 — REGNUM

Французский ПСЖ подписал контракт с полузащитником «Эвертона» и сборной Сенегала Идрисса Гейе. Об этом 30 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

Детали и сроки соглашения не разглашаются. По данным французских СМИ, трансфер игрока обошёлся французскому клубу в €35 млн.

Отметим, что летом 2016 года Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы». В составе ливерпульской команды он сыграл в 108 матчах и забил четыре гола.

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