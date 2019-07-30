Ньюарк, США, , 12:43 — REGNUM

Российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Гусев подписал с клубом соглашение, рассчитанное на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 4,5 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вегас Голден Найтс» обменял Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, Гусев выступал за санкт-петербургский СКА с 2015 по 2019 год. В апреле 2019 года он подписал однолетний контракт новичка с «Вегасом».

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