Глендейл, США, , 11:37 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» сменил владельца, им стал бизнесмен кубинского происхождения Алекс Меруэло. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что 55-летний Меруэло занимается строительным, ресторанным и игорным бизнесом.

Ранее сообщалось, что прежний владелец «Аризоны» Эндрю Барроуэй, который был владельцем клуба с 2015 года, останется миноритарным акционером.

Напомним, в сезоне 2018/19 регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» заняла девятое место в Западной конференции и не вышла в плей-офф Кубка Стэнли.

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