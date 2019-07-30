Тайбэй, , 11:29 — REGNUM

Спортсмен из Туркмении Шатлык Сейитмырадов завоевал бронзовую медаль на молодежном чемпионате Азии и Океании по дзюдо, который проходит в Тайбэе. Об этом сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Отмечается, что Туркмению на соревнованиях представляет молодежная сборная в составе семи борцов. Туркменский борец Сейитмырадов, выступая в весовой категории до 81 кг, оказался сильнее дзюдоиста из Монголии, но уступил хозяину соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 по 28 августа в Тайване прошел чемпионат Азии и Океании по дзюдо среди кадетов. В соревнованиях приняли участие 159 спортсменов из 17 стран. С 29 июля в Тайбэе стартовал молодежный чемпионат, в котором принимают участие 176 спортсменов из 19 стран Азии и Океании.

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