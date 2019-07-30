Лондон, , 11:18 — REGNUM

В Англии, начиная с сезона-2019/20, будут применяться временные удаления футболистов. Об этом сообщили в Федерации футбола Англии (FA).

Отмечается, что временные удаления будут в качестве эксперимента применяться некоторых низших футбольных лигах Англии. Это правило будет осуществляться вплоть в пятой английской лиге и ниже, а также до третьей женской лиги.

Решение состоит в том, что футболист может быть временно удалён во время матча и отправлен на скамейку штрафников за споры с решениями арбитров. За два временных удаления игрок может быть удалён с поля до конца матча.

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