Сан-Хосе, США, , 10:28 — REGNUM

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнеску в первом круге турнира в Сан-Хосе. Встреча, продолжавшаяся 1 час 41 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Касаткина один раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три ошибки на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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