Вашингтон, , 10:25 — REGNUM

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Японии Нао Хибино в первом круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 51 минуту, завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Калинская три раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Калинская сыграет с победительницей матча между американской теннисисткой Александрой Киик и представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг.

Читайте также: Грачёва обыграла Блинкову в первом круге турнира в Вашингтоне