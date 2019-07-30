Борнмут, Великобритания, , 10:07 — REGNUM

Полузащитник «Хаддерсфилда» Филип Биллинг перешёл в «Борнмут». Об этом сообщается на официальном сайте «Борнмута».

Отмечается, что 23-летний датский полузащитник подписал с клубом долгосрочный контракт.

Биллинг ранее играл только за «Хаддерсфилд», в том числе два сезона — в премьер-лиге. Он сыграл за клуб в 91 матче и забил шесть голов.

По итогам сезона 2018/19 «Хаддерсфилд» вылетел из премьер-лиги в Чемпионшип. «Борнмут» занял 14-е место и сохранил прописку в премьер-лиге.

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