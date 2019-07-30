Пермь, 30 июля 2019, 09:54 — REGNUM
В Перми 11 августа организуют уникальный инклюзивный трейл-забег «Дух Леса». Он приурочен ко Дню физкультурника России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля «Пермский период. Новое время».
Забег пройдет на базе лыжной базы. Участники должны преодолеть дистанции протяженностью один, три, пять и десять километров по природному ландшафту. Контрольное время составит два часа.
Особенностью трейл-забега станет участие в нем людей с ограниченными возможностями здоровья. Это единственный инклюзивный трейл-забег в России.