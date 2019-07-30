Пермь, , 09:54 — REGNUM

В Перми 11 августа организуют уникальный инклюзивный трейл-забег «Дух Леса». Он приурочен ко Дню физкультурника России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля «Пермский период. Новое время».

Забег пройдет на базе лыжной базы. Участники должны преодолеть дистанции протяженностью один, три, пять и десять километров по природному ландшафту. Контрольное время составит два часа.

Особенностью трейл-забега станет участие в нем людей с ограниченными возможностями здоровья. Это единственный инклюзивный трейл-забег в России.

«На спортсменов без ограничений по здоровью он (трейл-забег) производит даже большее впечатление. Они приходят к финишу обескураженными, удивленными, их переполняют эмоции от того, что на дистанции их обгоняют люди с ограниченными возможностями здоровья. Это подстегивает, и они начинают заниматься больше и лучше, бегать быстрее», — призналась инструктор-методист по АФК спортивно-адаптивной школы Параолимпийского резерва» Ольга Филиппова.