Барселона, Испания, 30 июля 2019, 09:39 — REGNUM
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает ESPN.
По информации издания, руководство «Барселоны» рассматривает кандидатуру Дармиана в качестве альтернативы игроку «Бетиса» Хуниору Фирпо, который является приоритетом для каталонского клуба.
Напомним, Дармиан играет за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в шести матчах чемпионата Англии. Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2020 года.
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