Париж, , 09:26 — REGNUM

Гонка «Тур де Франс» завершилась победой колумбийского спортсмена Эгана Берналя, и неудивительно, что он получает самый большой денежный приз в размере 552 700 €, сообщает Le Figaro.

Известно, что за ним следуют его товарищ по команде Герайнт Томас (211 180 €) и Стивен Круйсвейк (107 020 €). Спортсмен из Франции Джулиан Алафилип получил 90 350 €.

Что касается Петера Сагана, одного из самых высокооплачиваемых велосипедистов планеты, то он получит чек на 60 990 €.

Напомним, общий призовой фонд гонки «Тур де Франс» составляет более двух миллионов евро. Сумма выигрыша гонщика варьируется в зависимости от победы в том или ином этапе, классификации или командном зачете. Например, победа на этапе стоит около 11 тыс. евро, а в командном зачете — 50 тыс. евро.

Победитель гонки «Тур де Франс» получает денежный приз, который по традиции делится на равные части. Сумма выигрыша распространяется как между товарищами по команде, так и персоналом.

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