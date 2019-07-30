Челябинск, , 09:01 — REGNUM

В Челябинске бассейн «Строитель» будут доводить до мирового уровня. Это следует из заявлений врио губернатора Алексея Текслера.

Временный глава области посетил Металлургический район южноуральской столицы. Одним из обследованных им объектов стал этот бассейн, построенный в 1970 году. Несколько лет назад он пережил капитальный ремонт.

Здесь плавают обычные граждане и проводят свои тренировки профессиональные спортсмены. При этом трёх ванн (маленькой, средней и большой) не хватает. Нужно возвести пристрой к имеющемуся зданию. И, как заявил Текслер, проект уже готов.

В пристрое будет ещё одна ванна. На строительство двухэтажного здания направят 124 млн рублей. Деньги пойдут из облбюджета. И уже в 2021 году могут открыть новое здание. После этого бассейн сможет принимать состязания даже международного уровня.