Рим, , 08:41 — REGNUM

Сезон 2019/20 в итальянской Серии А начнётся 24 августа. Об этом сообщает Football Italia.

«Ювентус», который является чемпионом Италии последних восьми лет, начнёт сезон выездным матчем с «Пармой».

Во втором туре состоятся сразу два центральных матча: «Ювентус» на своём поле примет «Наполи», в Риме пройдёт дерби «Лацио» — «Рома».

Напомним, в сезоне 2018/19 «Ювентус» стал чемпионом, «Наполи» занял второе место, а третьей стала «Аталанта».

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