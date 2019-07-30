Екатеринбург, 30 июля 2019, 08:34 — REGNUM
В Екатеринбурге 3 августа на улице Свердлова состоится шоссейная велогонка «Критериум». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
Спортивное состязание приурочено ко дню Железнодорожного района города и станет первым в череде праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Екатеринбурга. В велогонке примут участие более 100 спортсменов из Свердловской области и других регионов России.
Как сообщало ИА REGNUM, также в рамках празднования Дня города в Екатеринбурге 11 августа состоится традиционный марафон «Европа-Азия». На время проведения мероприятия часть центральных улиц города будет перекрыто, а по некоторым улицам ограничат движение транспорта.
Напомним, что основные мероприятия, посвящённые Дню города, пройдут 17 августа. В этот день центральная городская магистраль — проспект Ленина будет закрыт для движения автомобилей.
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