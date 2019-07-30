Одесса, Украина, , 08:26 — REGNUM

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что главной целью текущего сезона для неё является участие в итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. Об этом сообщается на сайте WTA.

«Моя цель — выступить на итоговом турнире в Шэньчжэне», — сказала Свитолина.

Она добавила, что продолжает восстановление после Уимблдона, на котором дошла до полуфинала и получила травму.

Напомним, итоговый турнир WTA состоится с 27 октября по 3 ноября 2019 года в китайском Шэньчжэне. Действующей чемпионкой турнира является Свитолина, победившая на нём в 2018 году.

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