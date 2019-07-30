Москва, , 07:45 — REGNUM

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо может перейти в китайский клуб «Бэйцзин Гоань». Об этом сообщает TransferMarkt China.

По информации издания, «Бэйцзин Гоань» заинтересован в услугах 27-летнего бразильского хавбека.

Ранее сообщалось, что Фернандо вошёл в сферу интересов итальянского «Дженоа» и китайского «Шанхай Шэньхуа». Последний был готов заплатить за футболиста €20 млн.

Напомним, Фернандо играет за «Спартак» с 2016 года. В сезоне 2018/19 он провёл 20 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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