Оренбург, , 07:14 — REGNUM

Футбольный клуб «Оренбург» намерен подать жалобу на судейство Сергея Карасёва в матче третьего тура чемпионата России с «Зенитом». Об этом заявил президент клуба Владимир Кияев, сообщает «Чемпионат».

По словам Кияева, «Оренбург» хочет подать жалобу на действия арбитра в Российский футбольный союз (РФС), а также посмотреть статистику матчей с участием Карасёва, в которых, по мнению главы клуба, есть некое предвзятое отношение к «Оренбургу».

"Когда судья допускает явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи премьер-лиги», — сказал Кияев.

Напомним, «Зенит» одержал победу в гостях над «Оренбургом» в матче третьего тура РПЛ со счётом 2:0.

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