Париж, 30 июля 2019, 06:55 — REGNUM
Нападающему ПСЖ и сборной Бразилии Неймару не предъявят обвинение в изнасиловании. Об этом сообщает UOL Esporte.
По информации издания, полиция в ходе расследования не нашла доказательств совершения преступления Неймаром. При этом была обнаружена масса противоречий в показаниях модели, которая обвинила его в изнасиловании.
Таким образом, Неймар не предстанет перед судом, с него сняты все подозрения.
Напомним, бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании. По её словам, преступление произошло 15 мая в одном из парижских отелей. Неймар все обвинения отрицал и назвал ситуацию шантажом с целью вымогательства денег.
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