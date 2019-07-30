Милан, Италия, , 06:43 — REGNUM

Миланский «Интер» сделал новое предложение «Роме» по трансферу боснийского форварда Эдина Джеко. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, «Интер» увеличил предложение по игроку до €13 млн. Ещё €2 млн предлагаются в виде бонусов.

Отмечается, что «Рома» хочет получить за форварда €20 млн и отказывается продавать его за сумму, предложенную «Интером». Контракт Джеко с римским клубом действителен до лета 2020 года.

Напомним, Джеко играет за «Рому» с 2015 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 33 матчах чемпионата Италии, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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