Вашингтон, 30 июля 2019, 06:34 — REGNUM
Российская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу над соотечественницей Анной Блинковой в первом круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 25 минут, завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:2.
Грачёва четыре раза подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира Грачёва сыграет с победительницей матча между китайской теннисисткой Се Шувей и представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.
Читайте также: Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Вашингтоне