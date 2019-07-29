Вашингтон, , 22:55 — REGNUM

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице США Кристине Макхэйл в первом круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 20 минут, завершилась со счётом 2:6, 6:4, 5:7.

Анастасия Павлюченкова (cc) si.robi

Павлюченкова два раза подала навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и семь брейков.

Во втором круге турнира Макхэйл сыграет с победительницей матча между китайской теннисисткой Чжу Линь и американкой Кэти Макнелли.

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