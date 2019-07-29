Лас-Вегас, США, , 22:12 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» обменял российского нападающего Никиту Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом 29 июля сообщается на сайте клуба.

В результате обмена «Вегас» получил право выбора во втором и третьем раундах драфта НХЛ 2021 года.

Напомним, Гусев выступал за санкт-петербургский СКА с 2015 по 2019 год. В сезоне 2018/19 он забросил 26 шайб и отдал 75 результативных передач.

В апреле 2019 года Гусев подписал однолетний контракт новичка с «Вегас Голден Найтс», после чего получил от клуба квалификационное предложение.

Читайте также: Гусев получил квалификационное предложение от «Вегас Голден Найтс»