Казань, , 22:06 — REGNUM

Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон на 73-й минуте.

После трех матчей в чемпионате России «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. «Ахмат», набравший три балла, находится на 13-й позиции.

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