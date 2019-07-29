Тампа, США, , 22:00 — REGNUM

Российский вратарь Андрей Василевский подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом 29 июля сообщил агент игрока Дэн Мильштейн на своей странице в Twitter.

Контракт 25-летнего голкипера с клубом рассчитан на восемь лет, а которые он заработает $76 млн.

В среднем зарплата Василевского составит $9,5 млн в год. Контракт вступит в силу с 2020 года.

Напомним, в сезоне 2018/19 Василевский сыграл за «Тампу» 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,4 шайбы за матч и отражая 92,5% бросков по воротам. В плей-офф Кубка Стэнли он сыграл четыре игры, пропуская в среднем 3,83 шайбы.

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