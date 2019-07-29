Даллас, США, , 16:55 — REGNUM

В Далласе (США) завершились матчи Quake Pro League Season 1 Kickoff в рамках фестиваля QuakeCon. Второе место в турнире занял игрок из России Антон COOLLERZ Синьгов, сообщалось на официальном сайте мероприятия 28 июля.

Первое место COOLLERZ уступил спортсмену из Германии Марцелуk1llsen Паулю. Их встреча закончилась со счётом 0:3. За первое место Пауль получил $10 тыс., а Синьгов $7 тыс. При этом COOLLERZ был победителем групповой стадии соревнований.

Напомним, первый турнир соревновательного сезона по игре Quake проходил с 25 по 28 июля в Далласе. В мероприятии приняли участие 20 киберспортсменов со всего мира, которые боролись за призовой фонд в размере $65 тыс.