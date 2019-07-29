Астрахань, , 16:16 — REGNUM

Перспективы перехода астраханского ФК «Волгарь» в высшую лигу врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил с титульным спонсором команды, председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. Об этом Бабушкин рассказал 29 июля на встрече с болельщиками клуба, сообщила пресс-служба облправительства. Бабушкин признался, что является страстным футбольным болельщиком.

«Мы недавно вели разговор о возможных перспективах перехода «Волгаря» в высшую лигу с титульным спонсором, председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. Договорились пока ограничиться на нынешнем бюджете команды. Если будут победы, результаты — можно будет ставить вопрос об увеличении финансирования», — рассказал Бабушкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече был поднят вопрос строительства академии футбола в Астрахани — объект обещают сдать под ключ в декабре этого года.

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