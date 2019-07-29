Астрахань, , 16:05 — REGNUM

Академию футбола в Астрахани, сроки завершения строительства которой ранее неоднократно переносились, обещают сдать «под ключ» до конца текущего года. Об этом стало известно в ходе встречи врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с болельщиками местной команды «Волгарь» 29 июля, сообщила пресс-служба облправительства.

«Возникли определённые финансовые трудности, из-за которых никак не удавалось достроить административно-бытовой корпус. 9 августа должен быть заключен контракт с подрядной организацией. По информации регионального минстроя, в декабре этого года академию футбола сдадут «под ключ», — отметил на вопрос болельщиков и. о. регионального министра физкультуры и спорта Максим Фидуров.

Игорь Бабушкин подчеркнул: планы по развитию академии футбола важно реализовать для воспитания будущего поколения спортсменов.