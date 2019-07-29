Барселона, Испания, 29 июля 2019, 15:56 — REGNUM
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает Marca.
По информации издания, клубы ведут переговоры о переходе 22-летнего хавбека в летнее трансферное окно. В настоящее время игрок близок к тому, чтобы стать игроком «Зенита».
Напомним, летом 2018 года Малком перешёл в «Барселону» из «Бордо». Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в дортмундскую «Боруссию».
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