Барселона, Испания, , 15:56 — REGNUM

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, клубы ведут переговоры о переходе 22-летнего хавбека в летнее трансферное окно. В настоящее время игрок близок к тому, чтобы стать игроком «Зенита».

Напомним, летом 2018 года Малком перешёл в «Барселону» из «Бордо». Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в дортмундскую «Боруссию».

Читайте также: Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Боруссию»