Москва, , 14:50 — REGNUM

Главный тренер сборной России по каратэ Омар Муртазалиев отправлен в отставку за неудовлетворительное выступление подопечных на международных соревнованиях. Освободившийся пост в статусе исполняющего обязанности занял другой дагестанец Исламутдин Эльдарушев, пишет 29 июля портал Karate.ru.

Заслуженному мастеру спорта России Эльдарушеву 40 лет. Он является трёхкратным призёром чемпионатов мира, дважды брал медали чемпионатов Европы, а в 2005 году стал триумфатором всемирных игр.

Читайте также: Стало известно, кто возглавит сборную России по хоккею

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сменился главный тренер и в сборной России по хоккею. Вместо Ильи Воробьева пост занял его ассистент, обладатель Кубка Гагарина 2012 года Алексей Кудашов.