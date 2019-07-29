Ньон, Швейцария, , 14:30 — REGNUM

Два российских арбитра назначены на матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом 29 июля сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На матче между чешским «Яблонецом» и армянским «Пюником» будет работать Сергей Лапочкин. Его помощниками будут Александр Кудрявцев и Антон Аверьянов. Резервным арбитром назначен Евгений Турбин.

Главным арбитром встречи между португальской «Виторией» и люксембургским «Женесс Эш» будет Виталий Мешков. Помогать ему будут лайнсмены Николай Богач и Игорь Демешко. Резервным арбитром будет Алексей Сухой.

Напомним, в первом матче «Пюник» на своём поле обыграл «Яблонец» со счётом 2:1. А «Витория» на выезде взяла верх над «Женесс Эш» со счётом 1:0.

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