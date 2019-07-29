Париж, , 14:16 — REGNUM

Французский защитник Патрис Эвра объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Моя карьера закончена. Я хочу закончить обучение и получить лицензию», — сказа Эвра.

По словам Эвра, он планирует заняться тренерской деятельностью и через полтора года сможет возглавить команду.

Напомним, Эвра играл в «Монако», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусе». Он стал пятикратным чемпионом Англии, один раз выиграл Лигу чемпионов, а также два раза стал чемпионом Италии.

В составе сборной Франции Эвра выступал с 2004 по 2016 год и стал серебряным призёром чемпионата Европы — 2016.

Читайте также: Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс завершил карьеру