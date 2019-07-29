Мадрид, 29 июля 2019, 13:38 — REGNUM
Мадридский «Реал» представил резервный комплект игровой формы на сезон 2019/20. Об этом 29 июля сообщается на странице клуба в Twitter.
Форма сделана в бирюзовом цвете с белыми и синими полосками на воротнике и рукавах.
https://twitter.com/realmadrid/status/1155749802556215296
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля «Реал» представил домашнюю форму, выполненную в традиционном для клуба белом цвете с золотыми вставками.
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