Москва, 29 июля 2019, 13:24 — REGNUM
Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на 29 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 29 июля на сайте организации.
Рублёв поднялся с78-го на 49-е место в рейтинге ATP после того, как дошёл до финала турнира в Гамбурге, где проиграл грузинскому теннисисту Николозу Басилашвили.
Среди российских теннисистов лучшим является Карен Хачанов, который сохранил за собой восьмое место. А Даниил Медведев опустился с 9-го места на 10-е.
Лидером рейтинга по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. Вторым идёт испанец Рафаэль Надаль, третьим — швейцарец Роджер Федерер.
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