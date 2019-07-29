Нью-Йорк, США, , 13:27 — REGNUM

Обладателем пятого места на Fortnite World Cup стал аргентинский 13-летний игрок Тиаго k1nG Лапп, получивший $950 тыс. Не сумев сдержать охватившие его эмоции, киберспортсмен расплакался в объятиях собственного отца, написал в своём Twitter-аккаунте 28 июля американский журналист Род Бреслоу.

https://twitter.com/Slasher/status/1155724263258824704

На видео отец поднимает юного чемпиона и говорит ему todo tuyo, что в переводе означает «это всё твоё». Пользователи Twitter тепло отреагировали на ролик и прониклись симпатией к Лаппу. По их словам, видео «заставляет рыдать».

Напомним, Тиаго Лапп начал свою киберспортивную карьеру в 2018 году в команде Sinisters eSports, а позже перешёл в 9z Team. На Fortnite Wolrd Cup он занял пятое место в соло-формате и выиграл $900 тыс., а также заработал $50 тыс. в дуэте.