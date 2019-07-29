Ярославль, , 13:05 — REGNUM

В рамках подготовки к Кубку мира среди молодежных команд ярославский «Локо» провел первые контрольные матчи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив». Игры прошли 27 и 28 июля в УКРК «Арена-2000 Локомотив». В субботу «Локо» со счетом 3:0 обыграл череповецкий «Алмаз». Голы у хозяев на счету Ахунова, Тесанова и Лукичева. В воскресенье ярославцы были разгромлены мытищинскими «Атлантами». Игра закончилась со счетом 6:0 в пользу гостей. Следующим этапом подготовки МХК «Локо» к Кубку мира станет участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге. Первый матч ярославцы проведут со «СКА-Варягами» 30 июля. Сам Кубок мира среди молодежных команд стартует в Сочи 23 августа.

Матч «Локо» с «Алмазом» Сайт ХК «Локомотив»

Между тем, часть игроков чемпионского состава «Локо» будут выступать в Высшей хоккейной лиге за воронежский «Буран». Эта команда в новом сезоне будет фарм-клубом ярославского «Локомотива». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в воронежском клубе, на данный момент пробные контракты с «Бураном» заключили ярославцы — вратарь Данил Яковлев, защитник Даниил Гловацкий и форвард Никита Жуков. Согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги из Ярославля в клуб ВХЛ командированы защитники Никита Громов и Глеб Штайгер.

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