Москва, , 13:03 — REGNUM

Российская теннисистка Анастасия Потапова поднялась на 22 строчки в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 29 июля опубликована на сайте организации.

Анастасия Потапова (сс) robbiesaurus

Потапова поднялась с 97-й на 75-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло — лидирует по-прежнему австралийка Эшли Барти, второй идёт румынка Симона Халеп, третья — Каролина Плишкова из Чехии.

Лучшая из российских теннисисток Вероника Кудерметова занимает 38-ю место.

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