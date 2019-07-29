Нью-Йорк, США, , 12:54 — REGNUM

Игрока Gambit Esports Марка «letw1k3» Данилова дисквалифицировали с финала Fortnite World Cup за то, что россиянин «подглядывал за действиями соперника». Представители Gambit в своей группе «ВКонтакте» 29 июля заявили, что на самом деле Данилов отвлёкся на своего напарника.

По словам представителей организации, Ян «Fwexy» Каур (напарник Данилова) сильно ударил по столу после смерти своего персонажа. Из-за громкого звука letw1k3 рефлекторно повернул голову на своего напарника, за что и был дисквалифицирован. В Gambit Esports сообщают, что Данилов всё равно получит выигранные деньги.

Напомним, финал чемпионата мира по игре Fortnite проходил 27 (для дуэтов) и 28 (для соло-игроков) июля 2019 года в Нью-Йорке (США). Победителем соло-формата стал 16-летний американецКайл «Bugha» Джерсдорф, а в формате дуэта победу одержали игрокиТомас «Aqua» Арнольди Эмиль «Nihrox» Педерсен из команды Cooler Esports.