Витория-Гастейс, Испания, , 11:02 — REGNUM

Защитник Алейш Видаль стал игроком «Алавеса». Об этом сообщается на сайте клуба.

Видаль перешёл в «Алавес» из «Севильи» на правах аренды до завершения сезона 2019/20. Ранее сообщалось, что на игрока претендует московский «Локомотив».

Отметим, что летом 2018 года 29-летний защитник перешёл из «Барселоны» в «Севилью» за €9,3 млн. В сезоне 2018/19 он сыграл в 11 матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.

В составе «Барселоны» Видаль стал двукратным чемпионом Испании. Кроме того, в сезоне 2014/15 он выиграл Лигу Европы с «Севильей».

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