Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM

Жительница Среднего Урала Дарья Трофимова смогла завоевать Гран-при на вторых международных соревнованиях по конкуру «Кубок первого президента РФ Б. Н. Ельцина». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе свердловского Заксобрания.

Трофимова заняла первое место по конкуру — конному спорту. Соревнования прошли 27 июля 2019 года. В них участвовали представители из Казахстана и Киргизии.

По словам вдовы первого президента РФ Наины Ельциной, конкур не так разрекламирован в Свердловской области, как некоторые другие виды спорта, но его почитают многие среднеуральцы.

Мероприятие посетили более 15 тысяч человек.

Напомним, в мае 2019 года прошёл Кубок мира по конкуру в Киргизии. Призовые места смогли занять спортсмены из Узбекистана, Казахстана и самой Киргизии.

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