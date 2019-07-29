Вашингтон, , 10:46 — REGNUM

Американская легкоатлетка Далайла Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами.

На чемпионате США Мухаммад пробежала дистанцию за 52,20 секунды. Она превзошла мировой рекорд, установленный российской бегуньей Юлией Печёнкиной в 2003 году на чемпионате России. Рекорд Печёнкиной составлял 52,34 секунды.

Напомним, Мухаммад является олимпийской чемпионкой 2016 года. В Рио-де-Жанейро она выиграла золото в беге на 400 м с барьерами, показав результат 53,13 секунды.

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