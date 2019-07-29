Махачкала, , 10:56 — REGNUM

Дагестанская волейбольная команда спустя почти полтора года вновь выступит в ранге профессионального клуба. Сборная республики в новом сезоне чемпионата России будет представлена в высшей лиге «Б» — третьем по значимости волейбольном дивизионе страны, пишет 29 июля РИА «Дагестан».

Команда будет состоять исключительно из местных воспитанников, а тренировать её будет Магомед Гаирбеков. Свои домашние матчи дружина будет проводить в городе Махачкале, в здании дагестанского центра волейбола.

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Напомним, команда «Дагестан» ранее выступала в российской высшей лиге «А», но из-за проблем с финансированием не сыграла в прошедшем сезоне чемпионата страны. Свой последний официальный матч команда провела 8 апреля 2018 года против челябинского «Динамо».