Париж, 29 июля 2019, 10:10 — REGNUM
Победителем велогонки «Тур де Франс» стал колумбийский спортсмен Эган Берналь из команды INEOS.
В генеральной классификации Берналь стал первым, преодолев 21 этап гонки протяженностью 3480,3 км за 82 часа 57 минут.
Второе место занял британец Герайнт Томас, также представляющий команду INEOS. Замкнул тройку итальянец Никколо Бонифацио из команды Total Direct Energie.
Отметим, что 22-летний Берналь стал самым молодым победителем «Тур де Франс» с 1909 года.
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