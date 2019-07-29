Нью-Йорк, США, , 10:48 — REGNUM

Завершились игры первого чемпионата мира Fortnite World Cup. Победителем соло-формата стал 16-летний американец Кайл «Bugha» Джерсдорф, сообщалось на официальном сайте компании Epic Games 28 июля.

В ходе чемпионата американцу удалось набрать 59 очков и стать обладателем трёх миллионов долларов. В формате дуэта победу одержали игроки Томас «Aqua» Арнольд и Эмиль «Nihrox» Педерсен из команды Cooler Esports. Их приз также составил три миллиона долларов.

Напомним, финал чемпионата мира по игре Fortnite проходил 27 (для дуэтов) и 28 (для соло-игроков) июля 2019 года в Нью-Йорке (США). В соревнованиях также принимали участие спортсмены из СНГ. Ян «fwexY» Каур занял 31 место, а Марк «letw1k3» Данилов — 59-е.