Кванджу, Южная Корея, 29 июля 2019, 09:57 — REGNUM
Американец Калеб Дрессел стал первым пловцом, который смог выиграть восемь медалей на одном чемпионате мира.
На чемпионате мира по водным видам спорта, который прошёл в южнокорейском Кванджу, Дрессел завоевал восемь медалей, из них шесть золотых и две серебряные.
Таким образом, Дрессел побил рекорд Майкла Фелпса, который на чемпионатах мира 2007 и 2011 годов выигрывал по семь медалей. В 2017 году Дрессел повторил это достижение.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дрессел побил мировой рекорд Фелпса на 100-метровке баттерфляем, проплыв дистанцию за 49,50 секунды.
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