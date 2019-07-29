Кванджу, Южная Корея, , 09:57 — REGNUM

Американец Калеб Дрессел стал первым пловцом, который смог выиграть восемь медалей на одном чемпионате мира.

На чемпионате мира по водным видам спорта, который прошёл в южнокорейском Кванджу, Дрессел завоевал восемь медалей, из них шесть золотых и две серебряные.

Таким образом, Дрессел побил рекорд Майкла Фелпса, который на чемпионатах мира 2007 и 2011 годов выигрывал по семь медалей. В 2017 году Дрессел повторил это достижение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дрессел побил мировой рекорд Фелпса на 100-метровке баттерфляем, проплыв дистанцию за 49,50 секунды.

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