Москва, , 09:34 — REGNUM

Мужская и женская сборные России по пляжному регби выиграли чемпионат Европы, который прошёл в Москве.

Мужская команда России в финальном матче обыграла сборную Грузии со счётом 7:4. Во встрече за бронзу Италия одержала победу над командой Литвы — 11:6.

Женская сборная России в финале взяла верх над командой Италии со счётом 2:1. В матче за бронзовые медали испанские регбистки обыграли соперниц из Латвии — 6:4.

Таким образом, мужская и женская сборные России подтвердили звание сильнейших команд Европы.

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