Кванджу, Южная Корея, , 09:28 — REGNUM

Сборная России стала третьей в общекомандном медальном зачёте на чемпионате мира по водным видам спорта, который состоялся в южнокорейском Кванджу.

Победителем соревнований стала сборная Китая, завоевавшая 30 наград: 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовых. Второе место заняла команда США, у которой 36 медалей: 15 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых.

У сборной России в активе 30 наград, из них 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Кванджу с 12 по 28 июля.

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