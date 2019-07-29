Лондон, , 09:11 — REGNUM

Полузащитник сборной Бразилии и клуба «Гремио» Эвертон может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Sky Deutschland.

По информации издания, сумма трансфера хавбека может составить около €40 млн. Его контракт с «Гремио» рассчитан до конца 2022 года.

Отметим, что Эвертон является воспитанником клуба «Форталеза». С 2014 года он играет за первую команду «Гремио». В текущем сезоне он сыграл в 13 играх, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу.

В составе сборной Бразилии Эвертон провёл 12 игр и забил три гола. На Кубке Америки он стал лучшим бомбардиром вместе Хосе Паоло Герреро из сборной Перу.

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